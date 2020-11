"Sono prigioniero in casa": invalido 70enne in attesa di tampone da un mese (Di martedì 24 novembre 2020) “Sono prigioniero in casa”. Questo lo sfogo di un invalido 70enne, in attesa di tampone da un mese. Accade a Silvi Marina, in provincia di Teramo: l’uomo aspetta di effettuare il test dal 26 ottobre scorso. Oggi sulle pagine del quotidiano Il Messaggero, il nipote racconta: “Lo zio ha chiamato l’avvocato. A turbarlo ancora di più, è stata una telefonata da parte della Asl venerdì scorso. Prima lo hanno rassicurato che sarebbero venuti al più presto, al massimo entro la mattinata di ieri. Ma, qui non si è visto nessuno: è stata una vera e propria presa in giro nei confronti di un uomo già provato dalla vita”. Il 70enne, affetto da problemi polmonari a causa di una pregressa patologia, si è messo in isolamento volontario dopo aver ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) “in”. Questo lo sfogo di un, indida un. Accade a Silvi Marina, in provincia di Teramo: l’uomo aspetta di effettuare il test dal 26 ottobre scorso. Oggi sulle pagine del quotidiano Il Messaggero, il nipote racconta: “Lo zio ha chiamato l’avvocato. A turbarlo ancora di più, è stata una telefonata da parte della Asl venerdì scorso. Prima lo hanno rassicurato che sarebbero venuti al più presto, al massimo entro la mattinata di ieri. Ma, qui non si è visto nessuno: è stata una vera e propria presa in giro nei confronti di un uomo già provato dalla vita”. Il, affetto da problemi polmonari a causa di una pregressa patologia, si è messo in isolamento volontario dopo aver ...

HuffPostItalia : 'Sono prigioniero in casa': invalido 70enne in attesa di tampone da un mese - ilricercatore : Aiuto, sono prigioniero di 'The Crown' - parrilla_smile : @greyscapshawj Sisi è il prossimo??! Bellissimo anche il prigioniero di Azkaban! Io adoro anche il principe mezzosa… - AlexWolf009 : RT @Boboj29: Napoli prigioniero da chi lo ama troppo, da chi lo difende sempre e comunque, da chi in ogni luogo ,radio ,tv e giornali ne es… - macmax22 : RT @Boboj29: Napoli prigioniero da chi lo ama troppo, da chi lo difende sempre e comunque, da chi in ogni luogo ,radio ,tv e giornali ne es… -