Signorini e il concorrente per Tommaso Zorzi: “Appena lo vede sviene!”, spoiler bomba – VIDEO (Di martedì 24 novembre 2020) Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale Alfonso Signorini ha comunicato ai Vipponi l’allungamento dell’edizione fino al prossimo febbraio – scatenando reazioni controverse – lo stesso conduttore è intervenuto al GF Party lanciando uno spoiler bomba che riguarda Tommaso Zorzi. Signorini, spoiler sul concorrente per Tommaso Zorzi Nelle passate settimane... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 24 novembre 2020) Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale Alfonsoha comunicato ai Vipponi l’allungamento dell’edizione fino al prossimo febbraio – scatenando reazioni controverse – lo stesso conduttore è intervenuto al GF Party lanciando unoche riguardasulperNelle passate settimane... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

roxy17835655 : come adorerei che tommaso facesse le valigie li sfanculasse tutti e ciao alla faccia di signorini che ieri ci ha ro… - blogtivvu : Signorini e il concorrente per Zorzi: “Appena lo vede sviene!”, lo spoiler #gfvip - Sabrina16278490 : Certo che se Signorini avesse messo Oppini solo contro un concorrente come ha fatto con Massimiliano, lunedì lo avr… - J3an_Tonic : Un non concorrente che riceve un aereo. Signorini che aspetti a farlo restare? #GFVIP - pairsonnalitesF : Alfonso Signorini: 'Entrerà uno sportivo dichiaratamente omosessuale': Alfonso Signorini: 'Entrerà uno sportivo dic… -