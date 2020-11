Roma, caos linea C: sciopero bianco o malattia? Atac: “Indagheremo” (Di martedì 24 novembre 2020) Finisce nel caos la chiusura dell’intera linea della metro C nella mattinata di ieri, dalle 5.30 alle 11 circa, per “indisponibilità di personale” addetto al primo turno. Chiusura che ha portato i circa 30mila fruitori dei servizio, che come ogni mattina stavano andando a lavorare, ad accalcarsi sui bus messi a disposizione da Atac per sostituire la tratta della metro ferma ai box. Non esattamente i consigli che arrivano dal Comitato tecnico scientifico in questi giorni. Leggi anche: Roma, lunedì nero dei trasporti. Metro C chiusa fino alle 11: “Manca il personale” Ma perché la metro è rimasta chiusa? Sei addetti su otto, in possesso dei permessi per malattia, non si sono presentati, rendendo così impossibile aprire “in sicurezza”. Ma tra i vertici di Atac, azienda municipalizzata, si ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 novembre 2020) Finisce nella chiusura dell’interadella metro C nella mattinata di ieri, dalle 5.30 alle 11 circa, per “indisponibilità di personale” addetto al primo turno. Chiusura che ha portato i circa 30mila fruitori dei servizio, che come ogni mattina stavano andando a lavorare, ad accalcarsi sui bus messi a disposizione daper sostituire la tratta della metro ferma ai box. Non esattamente i consigli che arrivano dal Comitato tecnico scientifico in questi giorni. Leggi anche:, lunedì nero dei trasporti. Metro C chiusa fino alle 11: “Manca il personale” Ma perché la metro è rimasta chiusa? Sei addetti su otto, in possesso dei permessi per, non si sono presentati, rendendo così impossibile aprire “in sicurezza”. Ma tra i vertici di, azienda municipalizzata, si ...

