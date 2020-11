Roberto Bolle | torna Danza con me

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con lail 1 Gennaio su Rai 1, in prima serata. Dal 2018, il ballerinoha dato vita ad una splendida tradizione. L’anno inizia concon me, un programma che esalta la bellezza e l’importanza dell’arte. Lo show è in grado di coinvolgere tutti, grazie alla partecipazioni di personaggi non solo appartenenti al mondo della. Quest’anno avrà certamente un sapore diverso, tutti i fan deltore stavano attendendo la notizia della messa in onda del programma.ha annunciato l’evento tramite il suo seguitissimo profilo instagram: Sono felicissimo di annunciare che anche quest’annocon me tornerà il 1 gennaio, in prima serata su Rai 1!… e come un antico rito propiziatorio ...