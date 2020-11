Prima l’entusiasmo per “una grande federazione centrodestra”, poi l’annuncio: “Giovedì Amazon”, Salvini a ‘duemila’ (Di martedì 24 novembre 2020) Sempre preso da mille cose, anche oggi il leader della Lega fra qualche messaggio, un commento ed un annuncio, si è distinto per ‘energia’. Prima ha twittato a favore delle opposizioni scrivendo “Avanti verso una grande federazione del centrodestra, uniti si vince e si aiuta l’Italia. Superiamo distanze e mettiamo insieme idee e valori, per fare tutti insieme il bene del Paese”. Salvini: “Amazon? Sono un liberale ma stesse regole per tutti” Poi nel pomeriggio, dopo aver espresso ai giornalisti che lo hanno chiamato, il suo punto di vista in merito a diverse situazioni, Salvini ha annunciato l’ennesima ‘battaglia’: ”Amazon? Ne stiamo parlando da giorni, non è battaglia contro il progresso o il futuro, io sono un liberale, ma tutti devono rispettare le stesse regole, questo dirò all’amministratore ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 novembre 2020) Sempre preso da mille cose, anche oggi il leader della Lega fra qualche messaggio, un commento ed un annuncio, si è distinto per ‘energia’.ha twittato a favore delle opposizioni scrivendo “Avanti verso unadel centrodestra, uniti si vince e si aiuta l’Italia. Superiamo distanze e mettiamo insieme idee e valori, per fare tutti insieme il bene del Paese”.: “Amazon? Sono un liberale ma stesse regole per tutti” Poi nel pomeriggio, dopo aver espresso ai giornalisti che lo hanno chiamato, il suo punto di vista in merito a diverse situazioni,ha annunciato l’ennesima ‘battaglia’: ”Amazon? Ne stiamo parlando da giorni, non è battaglia contro il progresso o il futuro, io sono un liberale, ma tutti devono rispettare le stesse regole, questo dirò all’amministratore ...

