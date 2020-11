Perché in tempi di Covid il Veneto sia in zona gialla è un vero mistero (Di martedì 24 novembre 2020) Il giallo, si sà, è il colore del mistero. Il CoVeSaP, Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica, un comitato dei comitati nati da cittadini di varie province preoccupati per lo stato di salute del ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) Il giallo, si sà, è il colore del. Il CoVeSaP, Coordinamentoper la Sanità Pubblica, un comitato dei comitati nati da cittadini di varie province preoccupati per lo stato di salute del ...

TizianaFerrario : 753morti.Oggi siamo il paese con più decessi al mondo.Perchè? E soprattutto perché ci sono governatori che vogliono… - LiaQuartapelle : Una tra le mille ragioni perché le scuole aperte sono importanti. Perché è normale, e dobbiamo garantire la normali… - NicolaPorro : #Orban e Kaczynski resistono al tentativo d’imporre un’agenda laicista. E sull’equilibrio di poteri, in tempi di… - LMindreanu : @FalzoniGisella Se era per loro, l’essere umano era estinto dai tempi molto antichi... ecco perché Sodoma e Gomorr… - verixOne : RT @Morenozagor: Si indigna certa gente per come scherzi e ridi ti crede deficiente e vuol che ti si sgridi perché son tempi tristi mai com… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché tempi Come si usa la pentola a pressione e perché si risparmia sulla bolletta Proiezioni di Borsa