sportli26181512 : #Parma, Krause: 'Basta col 3-5-2, ora andiamo all'attacco': Il presidente: 'Stiamo diventando più forti, siamo qui… - rockett70 : RT @sportparma: Krause pungola il Parma su Twitter: «Basta 3-5-2, ora si attacca» - BombeDiVlad : ???? #Parma, il presidente #Krause: 'Da qui in avanti attaccheremo' #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - Fantacalcio : Parma, il presidente Krause: 'Sperimentato tutto, ora attacchiamo' - MondoSportivoIT : Il Presidente del Parma Krause tuona su Twitter: “Mai più 3-5-2” - -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Krause

I 6 punti in 8 giornate sono un bottino davvero magro per il Parma e così il neo-presidente Kyle Krause scende in campo dà i suoi consigli al tecnico Fabio Liverani. "In soli tre mesi abbiamo sperimen ...Parma, Krause sprona la squadra: “Basta con il 3-5-2, da qui in poi attacchiamo” - Il n°1 ducale parla sul suo profilo Twitter ...