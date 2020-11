Nek ricoverato in ospedale: come sta (Di martedì 24 novembre 2020) Incidente per Nek. Il cantante si trova ricoverato in ospedale e ha voluto lui stesso aggiornare i fan sulle sue condizioni per rassicurare tutti. In questo momento gli ospedali sono sovraffollati causa covid e il pensiero di tutti, in caso di ricovero, va subito ad urgenze di salute. Il messaggio di Nek “Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano“. Sono queste le parole di Nek condivise su Instagram nelle scorse ore. Il cantante spiega brevemente la situazione: un incidente in campagna che lo ha portato al ricovero in ospedale e persino all’intervento alla mano. Nek sorride comunque ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) Incidente per Nek. Il cantante si trovaine ha voluto lui stesso aggiornare i fan sulle sue condizioni per rassicurare tutti. In questo momento gli ospedali sono sovraffollati causa covid e il pensiero di tutti, in caso di ricovero, va subito ad urgenze di salute. Il messaggio di Nek “Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo indopo aver subito un intervento alla mano“. Sono queste le parole di Nek condivise su Instagram nelle scorse ore. Il cantante spiega brevemente la situazione: un incidente in campagna che lo ha portato al ricovero ine persino all’intervento alla mano. Nek sorride comunque ...

