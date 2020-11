Nek in ospedale fa spaventare i fan: 'Confido che le cose vadano per il meglio...' (Di martedì 24 novembre 2020) 'Sono ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso e la cosa piu importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi daro notizie, Confido che le cose vadano per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) 'Sono ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso e la cosa piu importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi daro notizie,che leper il ...

SkyTG24 : Nek, operato alla mano per incidente domestico: la foto dall'ospedale - RADIOBRUNO1 : Nek: ricoverato in ospedale dopo un incidente casalingo #RadioBruno - zazoomblog : Nek ricoverato in ospedale: “Ho avuto un incidente” come sta adesso - #ricoverato #ospedale: #avuto - infoitcultura : Nek in ospedale dopo un incidente domestico: 'Adesso sto bene' - infoitcultura : Nek, incidente in campagna: «Mi hanno operato alla mano,sono in ospedale» -