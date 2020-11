Nek è in ospedale: l’artista è stato operato d’urgenza dopo un infortunio (Di martedì 24 novembre 2020) In queste ore Nek è ricoverato in ospedale. Il cantate lo ha comunicato a suoi fan attraverso un lungo posto sui social. Filippo Neviani, in arte Nek, ha avuto un brutto infortunio mentre si trovava nella sua casa di campagna. l’artista si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla mano sinistra. L’intervento sembrerebbe essere riuscito alla perfezione. Per ora come si vede dalla foto il cantante ha l’arto completamente fasciato. Sicuramente a breve potrà tornare a casa, ma la ripresa sarà graduale. Tantissimi sono stati i messaggi di affetto ricevuti da Nek sotto il suo post Instagram. I suoi fan gli hanno augurato una pronta guarigione. Leggi anche –> Nek nuovo album e concerto in streaming: è uscito “Il mio gioco preferito – parte seconda” Nek è in ospedale: l’artista è ... Leggi su urbanpost (Di martedì 24 novembre 2020) In queste ore Nek è ricoverato in. Il cantate lo ha comunicato a suoi fan attraverso un lungo posto sui social. Filippo Neviani, in arte Nek, ha avuto un bruttomentre si trovava nella sua casa di campagna.si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla mano sinistra. L’intervento sembrerebbe essere riuscito alla perfezione. Per ora come si vede dalla foto il cantante ha l’arto completamente fasciato. Sicuramente a breve potrà tornare a casa, ma la ripresa sarà graduale. Tantissimi sono stati i messaggi di affetto ricevuti da Nek sotto il suo post Instagram. I suoi fan gli hanno augurato una pronta guarigione. Leggi anche –> Nek nuovo album e concerto in streaming: è uscito “Il mio gioco preferito – parte seconda” Nek è inè ...

ROMA - Nei giorni scorsi Nek ha avuto un incidente che lo ha costretto a un ricovero ospedaliero e a sottoporsi a un intervento. È lo stesso cantante italiano a spiegarlo via social. «Ciao a tutti! Vi ...

Dal suo letto d’ospedale Nek ha comunicato ai suoi followers di essere stato operato d’urgenza dopo un infortunio alla mano sinistra (vai al post): «Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non ...

