L’Aria che Tira, Alan Friedman contro Donald Trump: “Mi scuso con gli scimpanzé, hanno un intelletto superiore al suo” (Di martedì 24 novembre 2020) Alan Friedman contro Donald Trump. Il giornalista e scrittore è stato ospite dell’ultima puntata de L’Aria che Tira su La7 per parlare delle recenti elezioni americane e, con l’occasione, ha voluto fare una precisazione su una frase da lui scritta, lanciando una nuova stoccata al presidente Usa uscente. “Ho scritto che Trump ha l’intelletto di uno scimpanzè ma mi è sembrato un insulto allo scimpanzè – premette Friedman -. Le scimmie hanno un intelletto superiore a quello di Trump. Non volevo offendere gli scimpanzé perché sono una specie che dobbiamo ammirare”, conclude. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020). Il giornalista e scrittore è stato ospite dell’ultima puntata dechesu La7 per parlare delle recenti elezioni americane e, con l’occasione, ha voluto fare una precisazione su una frase da lui scritta, lanciando una nuova stoccata al presidente Usa uscente. “Ho scritto cheha l’di uno scimpanzè ma mi è sembrato un insulto allo scimpanzè – premette-. Le scimmieuna quello di. Non volevo offendere gliperché sono una specie che dobbiamo ammirare”, conclude. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

