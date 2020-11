Lady Hakimi si racconta: “Io fan di Mina ma con Achraf ascoltiamo Ghali” (Di martedì 24 novembre 2020) “Sono fan di Mina, ma con Achraf ci siamo appassionati a Ghali, che ha origine tunisine come me. Sarebbe bello conoscerlo, magari a San Siro“. Hiba Abouk, moglie di Achraf Hakimi, si racconta così in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Prima del lockdown ho avuto un po’ di tempo per vivere la vita dei milanesi: è stato un mese meraviglioso – ha detto Lady Hakimi -. Non ci si stanca mai di passare davanti al Duomo. Sono appassionata di moda e qui capisci perché Milano è la capitale del fashion. Non ho ancora visto quanto avrei voluto, ma ora è dura“. E sull’Inter: “Voglio tuffarmi in questa famiglia, ma non ci sono ancora riuscita: ho solo visto due gare a San Siro prima della chiusura totale. Per ora Achraf ha legato tantissimo con Lautaro e io ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “Sono fan di, ma conci siamo appassionati a Ghali, che ha origine tunisine come me. Sarebbe bello conoscerlo, magari a San Siro“. Hiba Abouk, moglie di, sicosì in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Prima del lockdown ho avuto un po’ di tempo per vivere la vita dei milanesi: è stato un mese meraviglioso – ha detto-. Non ci si stanca mai di passare davanti al Duomo. Sono appassionata di moda e qui capisci perché Milano è la capitale del fashion. Non ho ancora visto quanto avrei voluto, ma ora è dura“. E sull’Inter: “Voglio tuffarmi in questa famiglia, ma non ci sono ancora riuscita: ho solo visto due gare a San Siro prima della chiusura totale. Per oraha legato tantissimo con Lautaro e io ...

