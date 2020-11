Infermiera di Pescara nel mirino di un negazionista. La sua risposta è una lezione: “Se ti ammali non venire in ospedale, non meriti le nostre cure. Sei parte del problema” / Il video (Di martedì 24 novembre 2020) “Se ti ammalerai di Covid o di qualsiasi altra malattia, visto che hai deciso che le nostre cure non sono vere o non sono valide, non venire in ospedale, non meriti le nostre cure”. E’ quanto ha detto un’Infermiera di Pescara, in un video divenuto virale sui social, rispondendo al volantino di un negazionista che ha trovato sull’automobile dopo un turno di lavoro in ospedale. “Non lavoro in un reparto Covid, ma nonostante questo, come da prima della pandemia, ‘mi faccio il mazzo’ e sulla mia automobile nel parcheggio dei dipendenti ho trovato uno scempio”, dice la ragazza, di nome Michela. Dalla replica al punto “non esiste nessuna emergenza Covid” a quella relativa al “tasso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 novembre 2020) “Se ti ammalerai di Covid o di qualsiasi altra malattia, visto che hai deciso che lenon sono vere o non sono valide, nonin, nonle”. E’ quanto ha detto un’di, in undivenuto virale sui social, rispondendo al volantino di unche ha trovato sull’automobile dopo un turno di lavoro in. “Non lavoro in un reparto Covid, ma nonostante questo, come da prima della pandemia, ‘mi faccio il mazzo’ e sulla mia automobile nel parcheggio dei dipendenti ho trovato uno scempio”, dice la ragazza, di nome Michela. Dalla replica al punto “non esiste nessuna emergenza Covid” a quella relativa al “tasso di ...

