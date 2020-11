Il Fatto insulta la Ravetto e David Parenzo la difende? Bomba atomica di Dagospia | Molti anni fa | quei due Altarini clamorosi

(Di martedì 24 novembre 2020) La vignetta, oscena, è di qualche giorno fa. SulQuotidiano, firmato da Natangelo, il disegno commentava il passaggio di Laurada Forza Italia alla Lega di Matteo Salvini. Lo faceva con le ipotetiche parole di Silvio Berlusconi: "Peccato. Era brava, la. Sapeva fare una cosa con la lingua che...". Questo è quanto. Una vignetta stigmatizzata anche da. E qui si trasecola: ma come, proprio lui? Il giornalista rosso spinto? Capitan caviale? Lo stessoche dice peste e corna della Lega e di Matteo Salvini? Sì, proprio lui. E come mai, tanta e inattesa solidarietà? Una chiave interpretativa, molto maliziosa, la offre, che scrive: "Come mai il prode...

«Ma hai visto come si è conciato quello?». «Alla sua età piuttosto che andare in palestra dovrebbe stare a casa a fare la calza». «Ma la senti, ...“Smettila di parlare a voce alta che spargi il Covid per tutto il treno!”. Queste le parole di rabbia urlate da una donna padovana di Casale di Scodosia, in direzione di una sua coetanea, di origini n ...