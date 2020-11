Grillo pronto a tornare in tv, ma le emittenti non sanno nulla (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Belle Grillo sarebbe pronto a tornare in tv ma le tv non sono ancora pronte. O almeno così pare. A quanto apprende l'Adnkronos, al momento, nessuno progetto che riguardi il comico è al vaglio dei principali editori televisivi del Paese: da Rai a Mediaset, da La7 a Discovery (che possiede l'ambito canale Nove, sede del fortunato show di Maurizio Crozza), da Amazon Prime a Netflix. Proprio da Netflix Grillo si era manifestato l'ultima volta sul piccolo schermo in anni recenti (fatta eccezione naturalmente per le cronache politiche), quasi 4 anni fa: era il febbraio 2017 e il comico approdò sulla piattaforma con 'Grillo vs Grillo', ripresa televisiva del suo omonimo one man show teatrale. Fu la sua ultima epifania televisiva, se si esclude la puntata del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Bellesarebbein tv ma le tv non sono ancora pronte. O almeno così pare. A quanto apprende l'Adnkronos, al momento, nessuno progetto che riguardi il comico è al vaglio dei principali editori televisivi del Paese: da Rai a Mediaset, da La7 a Discovery (che possiede l'ambito canale Nove, sede del fortunato show di Maurizio Crozza), da Amazon Prime a Netflix. Proprio da Netflixsi era manifestato l'ultima volta sul piccolo schermo in anni recenti (fatta eccezione naturalmente per le cronache politiche), quasi 4 anni fa: era il febbraio 2017 e il comico approdò sulla piattaforma con 'vs', ripresa televisiva del suo omonimo one man show teatrale. Fu la sua ultima epifania televisiva, se si esclude la puntata del ...

ennatrasporti : Grillo pronto a tornare in tv, ma le emittenti non sanno nulla - Tele_Nicosia : Grillo pronto a tornare in tv, ma le emittenti non sanno nulla - Adnkronos : #Grillo pronto a tornare in tv, ma le emittenti non sanno nulla - TV7Benevento : Grillo pronto a tornare in tv, ma le emittenti non sanno nulla... - AlienoGrigio17 : @beppe_grillo pronto a lasciare per sempre la politica e a tornare in tv. Ora il @Mov5Stelle trema -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo pronto Beppe Grillo pronto a lasciare per sempre la politica e a tornare in tv. Ora il M5S trema Il Primato Nazionale Grillo pronto a tornare in tv, ma le emittenti non sanno nulla

Belle Grillo sarebbe pronto a tornare in tv ma le tv non sono ancora pronte. O almeno così pare. A quanto apprende l’Adnkronos, al momento, nessuno progetto che riguardi il comico è al vaglio dei prin ...

Lipari, l'ossigeno per i malati di Covid potrà essere prescritto dai medici di famiglia

Lo ha deciso l'Asp di Messina dopo la denuncia di un medico del 118 a cui era stata negata una bombola per una paziente in gravi condizioni ...

Belle Grillo sarebbe pronto a tornare in tv ma le tv non sono ancora pronte. O almeno così pare. A quanto apprende l’Adnkronos, al momento, nessuno progetto che riguardi il comico è al vaglio dei prin ...Lo ha deciso l'Asp di Messina dopo la denuncia di un medico del 118 a cui era stata negata una bombola per una paziente in gravi condizioni ...