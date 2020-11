Fabio Aru e la pista Bardiani: il sardo è corteggiato anche dai Reverberi. Tutte le strade del Cavaliere (Di martedì 24 novembre 2020) Il nome di Fabio Aru è indubbiamente quello più chiacchierato in questo Ciclomercato. Il sardo lascerà la UAE Emirates dopo tre anni privi di grandi risultati e cambierà aria, ma non si sa ancora quale sarà la sua squadra per il 2021. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha dichiarato che svelerà tutto entro la fine del mese di novembre, ma l’attesa è febbrile per sapere dove correrà il 30enne, bisognoso di rilancio e desideroso di vivere una seconda parte di carriera di spessore. Già due volte sul podio al Giro d’Italia e maglia gialla al Tour de France, Fabio Aru è stato accostato ripetutamente alla Qhubeka Assos (la ex NTT) e alla Vini Zabù. Da una parte la formazione sudafricana con sponsor svizzero, inserita nel World Tour e che permetterebbe al ciclista italiano di prendere parte alle corse più importanti del panorama ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Il nome diAru è indubbiamente quello più chiacchierato in questo Ciclomercato. Illascerà la UAE Emirates dopo tre anni privi di grandi risultati e cambierà aria, ma non si sa ancora quale sarà la sua squadra per il 2021. Ildei Quattro Mori ha dichiarato che svelerà tutto entro la fine del mese di novembre, ma l’attesa è febbrile per sapere dove correrà il 30enne, bisognoso di rilancio e desideroso di vivere una seconda parte di carriera di spessore. Già due volte sul podio al Giro d’Italia e maglia gialla al Tour de France,Aru è stato accostato ripetutamente alla Qhubeka Assos (la ex NTT) e alla Vini Zabù. Da una parte la formazione sudafricana con sponsor svizzero, inserita nel World Tour e che permetterebbe al ciclista italiano di prendere parte alle corse più importanti del panorama ...

Marco Frapporti confermato alla Vini Zabù Brado KTM. La formazione di Angelo Citracca e Luca Scinto, in attesa di conoscere ufficialmente la decisione di Fabio Aru, continua a costruire il proprio org ...

Anche la Bardiani CSF Faizanè tra le possibili destinazioni di Fabio Aru. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, infatti, la formazione di Bruno e Roberto Reverberi sarebbe pronta a fare uno sfo ...

