Covid Francia, Macron presenta il piano in tre tappe: «Il picco della seconda ondata è passato» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il presidente francese ha annunciato il piano di uscita dal secondo «confinamento»: dal 28 novembre si riapriranno i negozi, dal 15 dicembre salterà il confinamento (con un coprifuoco serale), dal 20 gennaio dovrebbero riaprire bar, ristoranti e palestre Leggi su corriere (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il presidente francese ha annunciato ildi uscita dal secondo «confinamento»: dal 28 novembre si riapriranno i negozi, dal 15 dicembre salterà il confinamento (con un coprifuoco serale), dal 20 gennaio dovrebbero riaprire bar, ristoranti e palestre

MediasetTgcom24 : Covid, Macron allenta il lockdown: 'In Francia abbiamo frenato il virus' | Riaprono le attività commerciali… - LaStampa : Covid, la Francia riapre dopo la grande paura - fanpage : “Abbiamo frenato la circolazione del virus. Il picco della seconda ondata del Covid-19 è ormai passato” - Italia_Notizie : Covid Francia, Macron presenta il piano in tre tappe: «Il picco della seconda ondata è passato» - ClaudioMori7 : RT @Corriere: Francia, Macron presenta un piano in 3 tappe: «Impossibile sciare a Natale, guardiamo ... -