Covid-19, un’altra vittima nel Sannio (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Il Covid-19 miete un’altra vittima nel Sannio. Si tratta di un uomo di San Salvatore Telesino le cui condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni in seguito al ricovero in ospedale. A darne l’annuncio è stato il Comune di Puglianello, presso cui Michele – questo il nome della vittima – prestava servizio. “Il Covid-19 ti ha portato via….hai lasciato nell’intera Comunità di Puglianello un segno indelebile”, si legge nel post. “Ameremo i tuoi familiari così come tu hai ossequiato e servito il nostro amato territorio. Sara’ proclamato il lutto cittadino, con apposito provvedimento reso noto domani. Riposa in pace Michele”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Il-19 mietenel. Si tratta di un uomo di San Salvatore Telesino le cui condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni in seguito al ricovero in ospedale. A darne l’annuncio è stato il Comune di Puglianello, presso cui Michele – questo il nome della– prestava servizio. “Il-19 ti ha portato via….hai lasciato nell’intera Comunità di Puglianello un segno indelebile”, si legge nel post. “Ameremo i tuoi familiari così come tu hai ossequiato e servito il nostro amato territorio. Sara’ proclamato il lutto cittadino, con apposito provvedimento reso noto domani. Riposa in pace Michele”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

carlaruocco1 : Un business inaccettabile quello del #sanraffaele , visite domiciliari a 450 euro, un consulto #Covid_19 al telefon… - lordvoldemort70 : RT @FilippoTurati5: Tra una sciatina e l'altra, tra un cenone e l'altro, se qualcuno si ricordasse di gente come Alfonso Durante, infermier… - AlfredoTerrasi : RT @FilippoTurati5: Tra una sciatina e l'altra, tra un cenone e l'altro, se qualcuno si ricordasse di gente come Alfonso Durante, infermier… - FilippoTurati5 : Tra una sciatina e l'altra, tra un cenone e l'altro, se qualcuno si ricordasse di gente come Alfonso Durante, infer… - PiacenzaSera : Covid, altri otto decessi nel piacentino. I nuovi casi sono 263 (92 sintomatici) - E’ un’altra giornata pesante nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid un’altra Covid, prima del tampone: le regole per curare chi sta male a casa Corriere della Sera