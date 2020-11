Bollettino 24 novembre: una buona notizia e una pessima (Di martedì 24 novembre 2020) La situazione attuale prevede un picco nei prossimi giorni, l’apice che dovrebbe poi portare ad una discesa dei casi nel paese. Corridoio ospedaliero (Fonte foto: web)Si attende il picco, cosi dicono gli esperti, nei prossimi giorni, nell’immediato. Un picco che porterà man mano alla discesa dei casi, che porterà ad una situazione probabilmente più sostenibile e più leggera, se cosi si può dire, per cittadini, operatori sanitari ed esponenti delle istituzioni. Nel frattempo, come avviene ormai da giorni, si discute di festività natalizie, vacanze sulla neve e vaccini, nient’altro. Solo ed esclusivamente di questo. Al momento sembra che il Governo voglia persistere con il blocco delle piste sciistiche per la stagione invernale, ma la pressione degli imprenditori del settore è tale che alla fine non sarebbe assurdo assistere ad una fragorosa retromarcia dell’esecutivo ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) La situazione attuale prevede un picco nei prossimi giorni, l’apice che dovrebbe poi portare ad una discesa dei casi nel paese. Corridoio ospedaliero (Fonte foto: web)Si attende il picco, cosi dicono gli esperti, nei prossimi giorni, nell’immediato. Un picco che porterà man mano alla discesa dei casi, che porterà ad una situazione probabilmente più sostenibile e più leggera, se cosi si può dire, per cittadini, operatori sanitari ed esponenti delle istituzioni. Nel frattempo, come avviene ormai da giorni, si discute di festività natalizie, vacanze sulla neve e vaccini, nient’altro. Solo ed esclusivamente di questo. Al momento sembra che il Governo voglia persistere con il blocco delle piste sciistiche per la stagione invernale, ma la pressione degli imprenditori del settore è tale che alla fine non sarebbe assurdo assistere ad una fragorosa retromarcia dell’esecutivo ...

