Antonella Elia spiazza al Gf Vip: "Sono single e con il cuore spezzato" (Di martedì 24 novembre 2020) Antonella Elia spiazza al Gf Vip, proprio ieri durante la diretta la nota opinionista si è lasciata andare ad una confessione che riguarda la fine della sua relazione. Fonte WebTutto il pubblico italiano ha conosciuto il lato più nascosto della showgirl grazie alla sua partecipazione a Temptation Island insieme al suo ex compagno Pietro Delle Piane con cui sembrava che le cose stessero tornando alla normalità. Quello che nessuno si aspettava è stata la confessione che la diretta interessata ha fatto proprio ieri nella puntata del Grande Fratello in onda su Canale Cinque, davanti ad un padrone di casa allibito. "Come va il cuore? E' spezzato" è stata questa la domanda del giornalista e direttore di Chi che ha innescato la bomba che ha infine portato all'amare confessione che forse ...

