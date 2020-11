Ane Brun | How Beauty Holds The Hand Of Sorrow

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020) “Così, la vita continua “, sono le prime parole che senti nel nuovo album di Ane, e in questo periodo non sono parole scontate. La cantante norvegese sembra voler ricominciare da dove aveva lasciato. Cosa ci regala Anenel suo nuovo album? L’inconfondibile stile della cantante lo si sente subito. Intimo e intenso, una rievocazione di spazi infiniti, di distese di neve. E’ la colonna sonora che potresti immaginare mentre osservi un’aurora boreale in una gelida notte artica. Howtheofè una ripartenza magnifica per un’artista che di questo stile è maestra. Un album straordinario che riporta Anesulle scene dopo un lungo periodo di blocco. Dopo sei album in studio tra il 2003 e il 2015, è stato il silenzio. After the ...