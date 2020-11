Amici-2020 | il Riassunto delle prime due puntate

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020) Il 14 Novembre è iniziato, il talent più famoso di Canale 5, in questa edizione ci sono alcune novità come Lorella Carlucci che è diventata la nuova insegnante di ballo insieme all’altra storica insegnante Alessandra Celentano, sempre diretta e schietta. L’altra novità per il ruolo di insegnante di canto è Arisa insieme a Rudy Zerbi Per ora gli allievi della scuola sono 15 e ogni settimana si esibiscono di fronte ai loro professori per mantenere il banco di: chi sono i concorrenti? I cantanti ammessi nella scuola sono dieci: Arianna Gianfelici, Luca Marzano (Aka7even), Esa Abrate, Giovanni Damian (Sangiovanni), Federica La Rocca, Giulio Musca, Letizia Bertoldi (La Lirica), Leonardo Macchia (elle), Raffaele Renda, Carlo Evando Ciaccia. I ballerini ammessi nella ...