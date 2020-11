"Una giornata in difesa degli eterosessuali cattolici". Bufera sull'interrogazione del consigliere leghista (Di lunedì 23 novembre 2020) Bagno a Ripoli, la Lega prende le più nette distanze dall'interrogazione presentata da Gregorio Martinelli Da Silva e resa nota dal Pd. Secondo il politico locale le relazioni omosessuali sono "gravi depravazioni", "da condannare". E si scaglia contro l'ideologia volta "a discriminare i cattolici eterosessuali, soprattutto maschi" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 23 novembre 2020) Bagno a Ripoli, la Lega prende le più nette distanze dall'presentata da Gregorio Martinelli Da Silva e resa nota dal Pd. Secondo il politico locale le relazioni omosessuali sono "gravi depravazioni", "da condannare". E si scaglia contro l'ideologia volta "a discriminare i, soprattutto maschi"

romeoagresti : #Pirlo: “La scintilla non è scattata sabato, avevamo già fatto buone prestazioni. I giocatori iniziano a conoscersi… - carlosibilia : Oggi è una giornata importante per l' #Irpinia. 40 anni fa il #terremoto che segnò nel profondo la mia terra. Sarò… - ComunediTrieste : Per la 'Giornata Mondiale contro la violenza contro le donne', dal 25 al 29 novembre 2020, in programma lo spettaco… - scassaovaie : #GFVIP io con quattro ore di sonno e una giornata di merda che aspetto solo questa sera per ammirare le disgrazie a… - FrancoFrattini : RT @Bluerosye: Ragazzi, oggi per me è una giornata davvero troppo triste. Per tirarmi un po' su il morale vi chiedo di condividere il mio a… -

Ultime Notizie dalla rete : Una giornata "Una giornata in difesa degli eterosessuali cattolici". Bufera sull'interrogazione del consigliere leghista Il Tirreno Massa Marittima. Gli eventi per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra mercoledì 25 novembre, a Massa Marittima l’Assessorato ai servizi sociali e la Commissione Pari Opportunità di ...

Tolmezzo inaugura panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

L’emittente locale “Radio Studio Nord” dedicherà alla Giornata alcuni spazi della programmazione radiofonica di mercoledì: ogni ora, infatti, verrà proposta una frase estratta dalla “Carta dei diritti ...

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra mercoledì 25 novembre, a Massa Marittima l’Assessorato ai servizi sociali e la Commissione Pari Opportunità di ...L’emittente locale “Radio Studio Nord” dedicherà alla Giornata alcuni spazi della programmazione radiofonica di mercoledì: ogni ora, infatti, verrà proposta una frase estratta dalla “Carta dei diritti ...