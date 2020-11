Tamponi e cure a casa: da Facebook, raffica di quesiti alla Asl. E le risposte sono online (Di lunedì 23 novembre 2020) L’azienda sanitaria: «Più punti per i test e centralino potenziato». I promotori: «Ora un incontro pubblico con la Regione» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 23 novembre 2020) L’azienda sanitaria: «Più punti per i test e centralino potenziato». I promotori: «Ora un incontro pubblico con la Regione»

I deceduti avevano 72, 79, 85 e 86 anni. Bonaccini annuncia che la sperimentazione inizierà da dicembre REGGIO EMILIA Sono quattro i decessi con Covid segnalati ieri dall’Ausl a Reggio Emilia. Sono tu ...

Come curare Covid-19 a casa (prima del tampone)

I medici dell’Istituto Mario Negri e dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo spiegano come approcciare il coronavirus prima dell'esito del tampone usando aspirina, Aulin e Azitromicina ...

