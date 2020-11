“Stop” Franca Leosini | la decisione della Rai indigna tutti E non succede in un giorno qualsiasi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una giornata che ci esorta ad avere cura e rispetto per la sofferenza delle tante donne che subiscono violenza, in Italia e nel mondo. Ad omaggiare la loro forza e la loro dignità, ad assumerci l’impegno di provare ad alleviare la solitudine che le accompagna”. “In vista di questa ricorrenza, Rai Storia ha deciso di riproporre l’intervista al soggetto giudicato responsabile dei gravi gesti che hanno colpito duramente la mia vita. Una intervista ritenuta già inopportuna ai tempi, che mi aveva ferito allora, e che mi ferisce ancor di più oggi. Unache poco ha a che fare con quel senso di cura, di rispetto e di impegno. Per questo, anche oggi, come allora, scelgo di non partecipare allo spettacolomia vita. Scelgo di esercitare il mio diritto a non ...