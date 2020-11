Shawn Mendes: In Wonder, il documentario di Netflix (Di lunedì 23 novembre 2020) Ha 22 anni, è bello, è un cantante ricco e famoso e ora abbiamo l'occasione di conoscerlo un po' meglio: a partire dal 23 novembre Netflix pubblica in streaming il documentario 'Shawn Mendes: In ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Ha 22 anni, è bello, è un cantante ricco e famoso e ora abbiamo l'occasione di conoscerlo un po' meglio: a partire dal 23 novembrepubblica in streaming il: In ...

NetflixIT : Questo tweet è da leggere cantando. ?? Shawn Mendes: In Wonder è ora disponiiiiibileeee ?? - mtvitalia : 'Tutto parla di lei. Tutte le canzoni sono sempre state su di lei' #InWonderWatchParty - team_world : Cosa ne pensate di #Monster, il nuovo singolo di SHAWN MENDES con JUSTIN BIEBER? Shawn ha dichiarato: ?il brano par… - positionsgabry : RT @mtvitalia: 'Tutto parla di lei. Tutte le canzoni sono sempre state su di lei' #InWonderWatchParty - Diregiovani : Arriva oggi su #Netflix: #Wonder, il documentario sulla vita professionale e privata del cantante #ShawnMendes. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Shawn Mendes Shawn Mendes ha parlato di Camila Cabello, dicendo che è la prima volta è davvero innamorato MTV.IT Shawn Mendes: In Wonder, il documentario di Netflix

Il film racconta uno dei cantanti e musicisti pop più famosi tra i giovani: ecco il trailer e tutte le informazioni essenziali del film in streaming dal 23 novembre ...

Shawn Mendes, il documentario «In Wonder» è da oggi su Netflix

Poco tempo prima dell'arrivo del suo nuovo album, in uscita a dicembre, approda in streaming la storia della popstar canadese Shawn Mendes ...

Il film racconta uno dei cantanti e musicisti pop più famosi tra i giovani: ecco il trailer e tutte le informazioni essenziali del film in streaming dal 23 novembre ...Poco tempo prima dell'arrivo del suo nuovo album, in uscita a dicembre, approda in streaming la storia della popstar canadese Shawn Mendes ...