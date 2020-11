Selvaggia Roma, una risata mostruosa: “C’è un triceratopo in stanza?” (Di lunedì 23 novembre 2020) Oltre alla discussione avuta con Elisabetta Gregoraci e il retroscena imbarazzante su Enock Barwuah, i primi giorni di Grande Fratello Vip 5 per Selvaggia Roma passeranno alla storia per la risata mostruosa della ragazza, al pari di quella che contraddistingue Maria Teresa Ruta. L’ex protagonista di Temptation Island si è svelata nel corso delle ultime ore, lasciando di stucco gli altri inquilini della stanza blu, che da quattro che erano sono oggi raddoppiati. La risata di Selvaggia Roma scatena la reazione divertita di Francesco e Maria Teresa Nel cuore della notte, quando già le luci della Casa sono spente, gli inquilini vengono svegliati dalla particolarissima risata di Selvaggia Roma, che scatena la reazione ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Oltre alla discussione avuta con Elisabetta Gregoraci e il retroscena imbarazzante su Enock Barwuah, i primi giorni di Grande Fratello Vip 5 perpasseranno alla storia per ladella ragazza, al pari di quella che contraddistingue Maria Teresa Ruta. L’ex protagonista di Temptation Island si è svelata nel corso delle ultime ore, lasciando di stucco gli altri inquilini della stanza blu, che da quattro che erano sono oggi raddoppiati. Ladiscatena la reazione divertita di Francesco e Maria Teresa Nel cuore della notte, quando già le luci della Casa sono spente, gli inquilini vengono svegliati dalla particolarissimadi, che scatena la reazione ...

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - trash_italiano : 'IO DO RAGIONE ALLA SIGNORINA SELVAGGIA ROMA' ?? #GFVIP - trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - zazoomblog : Live Selvaggia Roma confessa: Chiofalo mi ha menato - #Selvaggia #confessa: #Chiofalo #menato - Luca7676314912 : @GrandeFratello Io vorrei conoscere selvaggia roma mi piace come donna -