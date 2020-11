Recovery Fund, Furlan: opportunità da non sprecare (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – “Non bisogna disperdere un solo euro delle risorse che arriveranno dall’Europa con il Next Generation Eu. Questa grande opportunità non si presenterà una seconda volta, soprattutto per le Regioni del Mezzogiorno”. Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, intervenuta al Convegno promosso da Cisl Basilicata a quarant’ anni del terremoto dell’Irpinia e Basilicata. “Ricordare oggi la tragedia del terremoto terribile che quarant’anni fa sconvolse una parte del nostro paese, provocando morte e distruzione, deve farci riflettere rispetto a quello che bisogna fare per ricostruire l’assetto produttivo, infrastrutturale e dei servizi. Non dobbiamo commettere gli errori del passato ed anzi far tesoro delle esperienze vissute che hanno funzionato. Gli investimenti nella prevenzione del rischio sismico ed il rispetto del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – “Non bisogna disperdere un solo euro delle risorse che arriveranno dall’Europa con il Next Generation Eu. Questa grandenon si presenterà una seconda volta, soprattutto per le Regioni del Mezzogiorno”. Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria, intervenuta al Convegno promosso da Cisl Basilicata a quarant’ anni del terremoto dell’Irpinia e Basilicata. “Ricordare oggi la tragedia del terremoto terribile che quarant’anni fa sconvolse una parte del nostro paese, provocando morte e distruzione, deve farci riflettere rispetto a quello che bisogna fare per ricostruire l’assetto produttivo, infrastrutturale e dei servizi. Non dobbiamo commettere gli errori del passato ed anzi far tesoro delle esperienze vissute che hanno funzionato. Gli investimenti nella prevenzione del rischio sismico ed il rispetto del ...

