Rai recidiva su Varani e non solo | subito un cambio di rotta

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il casoè la dimostrazione che la Rai, nel commettere errori, è incredibilmente. Purtroppo non si tratta più di casi isolati, ma di episodi a ripetizione su tutti i fronti (gestione economica, informazione, pluralismo, giornalismo), in questo caso addirittura la reiterazione di una scelta già ampiamente criticata e giudicata inammissibile 4 anni fa, in occasione della prima messa in onda dell’intervista di Franca Leosini al responsabile di una violenza atroce contro Lucia Annibali. Ha ragione Michela Murgia sulla “Stampa” (invito a leggere tutto il suo articolo, parola per parola) a chiedersi “come sia finita in programmazione una simile intervista”, perché “è l’azione stessa di porgli domande che è sbagliata, perché trasmette l’idea che in una situazione di violenza possano esserci punti di vista di pari dignità e valore”. C’è da dire ...