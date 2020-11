"Ora ti taglio la faccia, infame" Insulti e minacce per Brumotti (Di lunedì 23 novembre 2020) Novella Toloni L'inviato di Striscia è stato oggetto di nuove pesanti minacce durante le riprese di un servizio nel quartiere San Basilio di Roma. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato la caccia all'uomo Insulti, minacce e anche spari: "Abbiamo rischiato la vita". Così Vittorio Brumotti è stato accolto nel quartiere romano di San Basilio al suo arrivo con le telecamere di Striscia la notizia. L'inviato è approdato alla periferia capitolina per documentare l'attività degli spacciatori che da tempo agiscono indisturbati nella zona. Ma la sua presenza sul posto ha scatenato una vera e propria sommossa e la caccia all'uomo è stata scongiurata solo grazie alla pronta fuga dell'inviato e della sua troupe. nodo 1902371Il campione di bike trial Vittorio Brumotti è arrivato a ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Novella Toloni L'inviato di Striscia è stato oggetto di nuove pesantidurante le riprese di un servizio nel quartiere San Basilio di Roma. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato la caccia all'uomoe anche spari: "Abbiamo rischiato la vita". Così Vittorioè stato accolto nel quartiere romano di San Basilio al suo arrivo con le telecamere di Striscia la notizia. L'inviato è approdato alla periferia capitolina per documentare l'attività degli spacciatori che da tempo agiscono indisturbati nella zona. Ma la sua presenza sul posto ha scatenato una vera e propria sommossa e la caccia all'uomo è stata scongiurata solo grazie alla pronta fuga dell'inviato e della sua troupe. nodo 1902371Il campione di bike trial Vittorioè arrivato a ...

