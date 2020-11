Nkoulou | un disastro tira l’altro | così il Torino sta perdendo uno dei suoi senatori

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’ennesima prestazione deludente dinon è passata inosservata: tra contratto in scadenza e gerarchie rinnovate, il futuro alè sempre più un punto di domanda C’era una volta Nicolas, punto di riferimento della difesa granata. Dopo tre stagioni da protagonista, l’avvio di campionato ha riservato ben poche soddisfazioni al centrale difensivo. Correva infatti l’estate 2017 quando ilingaggiò il camerunense in prestito con diritto di riscatto, esercitato poi l’anno successivo, dall’Olympique Lione. Prima Mihajlovic e poi Mazzarri gli concessero immediatamente fiducia, affidandogli le chiavi del reparto arretrato. I primi scricchiolii si materializzarono però nell’agosto 2019 con il giocatore attratto da sirene straniere. Dopo un paio di mesi da separato in casa arrivò il perdono di società, ...

Toro.it

