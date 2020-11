Inter, l’ad Antonello: “Tetto salari giocatori per garantire la continuità del sistema calcio” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il tema sul tetto salari dei giocatori? È essenziale che sia affrontato il prima possibile per garantire la continuità e la sopravvivenza del sistema“. A lanciare l’allarme è Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, parlando dell’industria dello sport nell’emergenza Covid in un appuntamento targato ‘Rcs Academy’. “Il problema nasce ben prima della pandemia, è giusto che facciamo autocritica – ha aggiunto Antonello -. A questo punto però il tema è diventato insostenibile per i club. Oggi, nel post Covid, l’incidenza dei salari sul fatturato sfiora il 70-80%: con questi dati non c’è industria che possa reggere a lungo senza una riforma“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il tema sul tettodei? È essenziale che sia affrontato il prima possibile perlae la sopravvivenza del“. A lanciare l’allarme è Alessandro, amministratore delegato dell’, parlando dell’industria dello sport nell’emergenza Covid in un appuntamento targato ‘Rcs Academy’. “Il problema nasce ben prima della pandemia, è giusto che facciamo autocritica – ha aggiunto-. A questo punto però il tema è diventato insostenibile per i club. Oggi, nel post Covid, l’incidenza deisul fatturato sfiora il 70-80%: con questi dati non c’è industria che possa reggere a lungo senza una riforma“. SportFace.

