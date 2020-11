In carcere di nuovo il leader delle proteste di Hong Kong Joshua Wong: si è dichiarato colpevole (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è dichiarato colpevole poche ore fa davanti alla Corte di Hong Kong, e ora, il giovane leader delle proteste pro-democrazia Joshua Wong è ufficialmente in stato di detenzione. Insieme a lui, gli altri due ormai noti compagni attivisti, Ivan Lam e Agnes Chow, sono comparsi in tribunale dichiarandosi con Wong colpevoli di incitamento e organizzazione di assemblea non autorizzata. La misura di restrizione è stata decisa in attesa della sentenza che avverrà il 2 dicembre, nel frattempo i tre giovani dovranno rimanere in carcere. L’accusa agli ex membri del movimento pro-democrazia Demosisto, scioltosi poche ore prima dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale, è legata alla protesta ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Si èpoche ore fa davanti alla Corte di, e ora, il giovanepro-democraziaè ufficialmente in stato di detenzione. Insieme a lui, gli altri due ormai noti compagni attivisti, Ivan Lam e Agnes Chow, sono comparsi in tribunale dichiarandosi concolpevoli di incitamento e organizzazione di assemblea non autorizzata. La misura di restrizione è stata decisa in attesa della sentenza che avverrà il 2 dicembre, nel frattempo i tre giovani dovranno rimanere in. L’accusa agli ex membri del movimento pro-democrazia Demosisto, scioltosi poche ore prima dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale, è legata alla protesta ...

