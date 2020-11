Grey’s Anatomy, 17esima stagione con il Covid. Meredith malata? (Di lunedì 23 novembre 2020) Torna "Grey s Anatomy" con l'attesissima 17esima stagione (dal 24 novembre alle 21 su FOX, Sky 112) con un doppio episodio che, con un salto temporale, proietterà i medici del Grey Sloan Memorial Hospital nel pieno dell'emergenza sanitaria con la pandemia di Covid-19 che ha sconvolto anche le vite dei chirurghi dell'ospedale. La premiere della stagione 17, definita da Ellen Pompeo come "una delle nostre migliori stagioni", riprende un mese dopo l'inizio della pandemia, quando Meredith, Bailey e il resto dei medici si trovano in prima linea in un mondo completamente diverso; dal promo si vede proprio Meredith a letto malata, forse colpita dal virus, che in sogno rivede il suo grande amore Derek.La stagione tratterà quindi anche ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020) Torna "Grey s" con l'attesissima(dal 24 novembre alle 21 su FOX, Sky 112) con un doppio episodio che, con un salto temporale, proietterà i medici del Grey Sloan Memorial Hospital nel pieno dell'emergenza sanitaria con la pandemia di-19 che ha sconvolto anche le vite dei chirurghi dell'ospedale. La premiere della17, definita da Ellen Pompeo come "una delle nostre migliori stagioni", riprende un mese dopo l'inizio della pandemia, quando, Bailey e il resto dei medici si trovano in prima linea in un mondo completamente diverso; dal promo si vede proprioa letto, forse colpita dal virus, che in sogno rivede il suo grande amore Derek.Latratterà quindi anche ...

