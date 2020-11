F1, Lewis Hamilton potrebbe essere insignito del titolo di “Sir” nel 2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) Da “Cavaliere Nero” a “Sir”? Lewis Hamilton potrebbe centrare anche questo prestigioso traguardo in un 2021 che, in pista, potrebbe regalargli l’Olimpo dell’ottavo titolo nel Mondiale di Formula Uno. Numerosi media inglesi nella giornata odierna hanno rilasciato questa notizia. La Regina Elisabetta II nel prossimo anno potrebbe insignire il campione del mondo di questo titolo, dopo che nel 2008, dopo il primo trionfo nella massima categoria del motorsport, aveva conferito al suo “suddito” il titolo di “Most Excellent Order of the British Empire”. Una spinta notevole verso questo riconoscimento è stata data anche dal premier Boris Johnson, raccolta immediatamente dalla Famiglia Reale. Lo status di Lewis ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Da “Cavaliere Nero” acentrare anche questo prestigioso traguardo in unche, in pista,regalargli l’Olimpo dell’ottavonel Mondiale di Formula Uno. Numerosi media inglesi nella giornata odierna hanno rilasciato questa notizia. La Regina Elisabetta II nel prossimo annoinsignire il campione del mondo di questo, dopo che nel 2008, dopo il primo trionfo nella massima categoria del motorsport, aveva conferito al suo “suddito” ildi “Most Excellent Order of the British Empire”. Una spinta notevole verso questo riconoscimento è stata data anche dal premier Boris Johnson, raccolta immediatamente dalla Famiglia Reale. Lo status di...

