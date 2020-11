Elisa Isoardi, la verità su Raimondo Todaro: cosa c’è di vero tra di loro? (Di lunedì 23 novembre 2020) Elisa Isoardi racconta la sua esperienza a Ballando con le Stelle, sentirà ancora Raimondo Todaro e cosa c’è di vero tra di loro? Foto da Instagram: @ballandoconlestelleA Oggi è un altro giorno si racconta Elisa Isoardi, pronta a dire la sua in merito all’esperienza a Ballando con le Stelle. “Non mi ricordo nulla. Li è stata una grande mia mamma che non ha mai portato in casa le sventure” ha commentato così la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando era molto piccola. “L’amore di una mamma” questo è l’esempio di amore che ha avuto da piccola e sempre nella sua vita. Elisa Isoardi, innamorata di Raimondo Todaro? Ecco cosa ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020)racconta la sua esperienza a Ballando con le Stelle, sentirà ancorac’è ditra di? Foto da Instagram: @ballandoconlestelleA Oggi è un altro giorno si racconta, pronta a dire la sua in merito all’esperienza a Ballando con le Stelle. “Non mi ricordo nulla. Li è stata una grande mia mamma che non ha mai portato in casa le sventure” ha commentato così la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando era molto piccola. “L’amore di una mamma” questo è l’esempio di amore che ha avuto da piccola e sempre nella sua vita., innamorata di? Ecco...

