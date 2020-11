Destinare parte del Recovery fund alla sicurezza scolastica. Lettera a Conte (Di lunedì 23 novembre 2020) “Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura”. Rileggevo questa frase di Albert Einstein (1955) sulla crisi. Conosco la situazione drammatica in cui studenti, professori sono costretti a operare. Edifici che cadono a pezzi, laboratori che mancano, risorse per attività ordinaria e straordinarie sulle spalle dei genitori e spesso dello stesso corpo docente. Autentici eroi, che lottano a mani nude per dare un futuro ai nostri figli. E così nella giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole ho scritto una Lettera aperta al presidente del Consiglio Conte: Al Presidente del Consiglio dei Ministri avv. Prof. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dnotte oscura”. Rileggevo questa frase di Albert Einstein (1955) sulla crisi. Conosco la situazione drammatica in cui studenti, professori sono costretti a operare. Edifici che cadono a pezzi, laboratori che mancano, risorse per attività ordinaria e straordinarie sulle spalle dei genitori e spesso dello stesso corpo docente. Autentici eroi, che lottano a mani nude per dare un futuro ai nostri figli. E così nella giornata nazionale per lanelle scuole ho scritto unaaperta al presidente del Consiglio: Al Presidente del Consiglio dei Ministri avv. Prof. ...

