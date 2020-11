Crotone | ufficiale | firma sul rinnovo per Messias

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 novembre 2020), attaccante del, ha rinnovato il suo contratto con il club calabrese fino al giugno 2024 Arriva l’ufficialità delcon ilper Junior. Il 29enne attaccante brasiliano ha rinnovato fino al giugno 2024 il contratto come comunicato questo pomeriggio dai ‘Pitagorici’. «Da due stagioni sta illuminando, a suon di giocate, in particolare gli occhi dei tifosi rossoblù ma più in generale quelli di tutti gli appassionati di calcio: stiamo parlando di Junior, che ha appena prolungato il suo rapporto con ilfino al 2024 presso il quartier generale rossoblù, alla presenza del Presidente Gianni Vrenna», si legge nel comunicato del. Leggi su Calcionews24.com