Covid | l’Irpinia altre due vittime | 79enne di Solofra e una 83enne di Cervinara

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti oggi, alHospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, due pazientipositivi, undie unadi. L’uomo, ricoverato dal 2 novembre, dal 21 era in terapia intensiva. La donna era ricoverata dall’11 novembre e dal 18 era in terapia subintensiva. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 10: poco fa è stata intubata una paziente di Avella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.