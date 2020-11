Covid a Napoli, muore infermiere in pensione tornato in servizio: «Un eroe da medaglia al valor civile» (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 75enne infermiere Alfonso Durante non ce l?ha fatta, è l?ennesima vittima di questa pandemia come racconta la pagina Facebook Nesssuno Tocchi Ippocrate.Durante era un... Leggi su ilmattino (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 75enneAlfonso Durante non ce l?ha fatta, è l?ennesima vittima di questa pandemia come racconta la pagina Facebook Nesssuno Tocchi Ippocrate.Durante era un...

