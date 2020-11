(Di lunedì 23 novembre 2020) La ripresa delle limitazioni conseguenti alla seconda ondata del-19 ha di nuovo colpito il comparto della, in particolare in seguito alla chiusura della ristorazione. 'Siamo ...

CorriereQ : Covid-19: la pesca regionale è in crisi profonda - Agenparl : Giornata della pesca, Turkson: il Covid ha acuito i problemi, è l'ora di agire - - PavanelloMa : Giornata mondiale pesca: card. Turkson, 'settore fortemente penalizzato dal Covid'. No a pesca intensiva e illegale… - tuttoggi : Caccia e pesca sportiva nelle Regioni a rischio Covid rosso e arancione, arrivano i chiarimenti del Governo. Pubbli… - TgrRaiTrentino : Scarica la nuova ordinanza del presidente Fugatti su mercati, negozi, caccia e pesca. Aperti al sabato i negozi fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pesca

Corriere Quotidiano

La ripresa delle limitazioni conseguenti alla seconda ondata del Covid-19 ha di nuovo colpito il comparto della pesca regionale, in particolare in seguito ...Il 31 marzo la National oceanic and atmospheric administration Usa (Noaa) ha annunciato l’avvio del nuovo Unmanned Systems Operations Program per Navi robot per proteggere le Aree marina protette dai ...