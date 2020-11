Classifica CdM Femminile 2020 21 dopo le gare di Levi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ecco laCdm/21le duedi. La slovacca Vlhova già a quota 260 punti in 3. Chi sono le atlete in testa allaCdM/21? Una donna in fuga. Petra Vlhova comanda tutte le classifichei podi ottenuti negli slalom di. In vavntaggio di 75 punti su Michelle Gisin e Mikaela Shiffrin nella graduatoria di slalom. Perdono qualche posizione le azzurre, Marta Bassino e Federica Brignone, quinta e ottava nellagenerale e non troppo distanti dalle top 30 nella WCSL di slalom. WCSL che non vede variazioni nella top 7, dove Irene Curtoni è sempre più vicina a al grande colpo, con la ...