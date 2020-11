Chthulucene Un lessico per il futuro su un pianeta multiplo di M Garofalo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) (di Mauro) Negazionisti climatici, no mask e terrapiattisti sono pronti a combattere il buon senso delle preoccupazioni ambientali. Da Greta Thunberg in poi, però, c’è stata un’accelerazione dell’interesse generale alle tematiche green. Il termine Antropocene, per esempio, ovvero il fatto che l’essere umano sia in grado di determinare un’alterazione dell’equilibrio del, è entrato nelquotidiano. Si parla di scioglimento dei ghiacciai, polveri sottili, Venezia che finirà sott’acqua, milioni di alberi abbattuti da tempeste in Trentino, ma anche di città delin cui i boschi saranno integrati alle nuove metropoli green, di cui esistono già esempi: il “bosco verticale” di Boeri, le smart city del nord Europa. È comunque ora di spostare l’asticella un po’ più su, dice la filosofa americana ...