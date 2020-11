Chiusa la metro C di Roma: ressa su navette e bus, addio distanziamento (Di lunedì 23 novembre 2020) Stamattina, 23 novembre 2020, la metro C di Roma ha interrotto la circolazione su tutta la linea, da San Giovanni a Pantano. L’Atac ha fornito bus e navette sostitutive che, in barba al distanziamento, hanno costretto i passeggeri a stiparsi nei mezzi pubblici. Diversi utenti hanno segnalato disagi. >> Coronavirus, il Dpcm per un “Natale sobrio”: cenone con il coprifuoco distanziamento addio C’è rabbia questa mattina tra i pendolari e viaggiatori, non solo per il disagio causato dalla metro Chiusa e dai tempi allungati per andare al lavoro, ma anche perché sui mezzi si sta verificando una ressa incredibile che rende impossibile agli utenti di mantenere il distanziamento. Secondo quanto previsto dall’ultimo Dpcm ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Stamattina, 23 novembre 2020, laC diha interrotto la circolazione su tutta la linea, da San Giovanni a Pantano. L’Atac ha fornito bus esostitutive che, in barba al, hanno costretto i passeggeri a stiparsi nei mezzi pubblici. Diversi utenti hanno segnalato disagi. >> Coronavirus, il Dpcm per un “Natale sobrio”: cenone con il coprifuocoC’è rabbia questa mattina tra i pendolari e viaggiatori, non solo per il disagio causato dallae dai tempi allungati per andare al lavoro, ma anche perché sui mezzi si sta verificando unaincredibile che rende impossibile agli utenti di mantenere il. Secondo quanto previsto dall’ultimo Dpcm ...

fanpage : Guardate queste immagini, c'è da restare senza parole - ilblogdiAndy : RT @SkyTG24: Roma, manca il personale: chiusa l’intera linea della metro C - Notiziedi_it : Roma, manca personale: linea Metro C chiusa per tutta la tratta - yuna_hikari : RT @ilpost: Da questa mattina la metro C di Roma è ferma per «indisponibilità di personale» - FalvoGianluca : RT @iltrenoromalido: Chiusa la #MetroC di Roma sull’intera tratta: ressa sulle navette, bus strapieni -