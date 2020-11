(Di lunedì 23 novembre 2020) Sono forse gli stessi che'inizio del nuovo lockdown scorrazzavano per la città prendendo di mira bar e ristorantidopo il servizio di asporto. Non si contano i colpi: ai danni di Naboo, ...

qn_lanazione : Catturati i ladri della notte: razzie nei locali chiusi, traditi dall'ultimo furto -

Ultime Notizie dalla rete : Catturati ladri

LA NAZIONE

Sono tre magrebini: dopo la razzia al Mani In Pasta trovati con il registratore di cassa sulla rampa di ingresso del Penny. Prima tentato colpo da Pierozzi ai Bastioni e in due bar di Saione. Polizia ...Il tentativo è partito dal primo piano, dove viene ospitato il museo di S.Spirito, per arrivare a pianterreno: ma qui i ladri non sono stati in grado di entrare nel locale. Uno di loro è rimasto ...