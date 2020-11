Black friday: Trovaprezzi.it, caccia a offerte su aspirapolvere e pulitrici, in calo stufe e camini (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Labitalia) - Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha analizzato il comportamento degli italiani durante i giorni del Black friday dello scorso anno al fine di capire come il fenomeno stia mutando nel tempo e quali sono le novità che dovremo attenderci per quest'anno. Tra le oltre 4 milioni e mezzo di ricerche effettuate sul comparatore tra il 29 novembre e il 2 dicembre 2019, oltre 1milione e 500mila sono state registrate nella giornata del Black friday. Le categorie che hanno attratto maggiormente l'attenzione degli utenti durante questi quattro giorni sono state piuttosto variegate. Rispetto all'evento 2018 emerge un aumento di interesse per le categorie aspirapolvere e pulitrici (che passa dalla 9° alla 7° posizione) e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Labitalia) -.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha analizzato il comportamento degli italiani durante i giorni deldello scorso anno al fine di capire come il fenomeno stia mutando nel tempo e quali sono le novità che dovremo attenderci per quest'anno. Tra le oltre 4 milioni e mezzo di ricerche effettuate sul comparatore tra il 29 novembre e il 2 dicembre 2019, oltre 1milione e 500mila sono state registrate nella giornata del. Le categorie che hanno attratto maggiormente l'attenzione degli utenti durante questi quattro giorni sono state piuttosto variegate. Rispetto all'evento 2018 emerge un aumento di interesse per le categorie(che passa dalla 9° alla 7° posizione) e ...

