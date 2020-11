Australia, famiglia precipita in una diga con l’auto: due bambini perdono la vita (Di lunedì 23 novembre 2020) Due bambini di 13 e 4 anni sono deceduti nel pomeriggio di ieri dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è finita nella diga Wyramama in Australia Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo una strada nel Queensland sudorientale, in Australia. Un’auto su cui viaggiava una famiglia di sei persone, tra cui quattro bambini è finita L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020) Duedi 13 e 4 anni sono deceduti nel pomeriggio di ieri dopo chesulla quale viaggiavano è finita nellaWyramama inDrammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo una strada nel Queensland sudorientale, in. Un’auto su cui viaggiava unadi sei persone, tra cui quattroè finita L'articolo proviene da YesLife.it.

