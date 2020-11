Asta record per Super Mario: con 156mila dollari è il videogame più pagato (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Una cartuccia originale e sigillata di ‘Super Mario Bros. 3’, lo storico gioco uscito nel 1988 per Nintendo Nes, è stata battuta all’asta per 156.000 dollari. Secondo la Heritage Auction di Dallas, che ha ospitato la compravendita, l’offerta è stata la più alta mai fatta per un videogame, facendolo diventare il titolo più pagato di sempre. UNA COPIA RARISSIMA Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Una cartuccia originale e sigillata di ‘Super Mario Bros. 3’, lo storico gioco uscito nel 1988 per Nintendo Nes, è stata battuta all’asta per 156.000 dollari. Secondo la Heritage Auction di Dallas, che ha ospitato la compravendita, l’offerta è stata la più alta mai fatta per un videogame, facendolo diventare il titolo più pagato di sempre. UNA COPIA RARISSIMA

sgallione1 : La copia di Double Fantasy, che John Lennon ha firmato per Mark David Chapman poche ore prima della sua morte per m… - DickJhonGrayson : @revyourharleyup Hai letto del nuovo record di vendita all'asta per un originale Detective Comic 27 - il primo con… - infoitscienza : Super Mario Bros. 3 venduto all’asta per una cifra da record - Multiplayerit : Super Mario Bros. 3 venduto all’asta per una cifra da record - palermomaniait : Prezzo record all'asta per il primo fumetto di Batman - -