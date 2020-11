Addis Abeba rifiuta i mediatori nel Tigray | “Arrendetevi”

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Gli inviati dell’Unione Africana incaricati di mediare nel conflitto tra il governo federale dell’Etiopia e i dirigenti del Tigray non visiteranno la regione: lo hanno riferito collaboratori del primo ministro Abiy Ahmed, mentre le forze di Addis Abeba circondavano la roccaforte “ribelle” Macallè.

Addis Abeba, 23 nov 10:39 - (Agenzia Nova) - Gli inviati dell'Unione africana (Ua) nominati per mediare tra il governo federale etiope e il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) non ...Addis Abeba, 22 nov 19:35 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha concesso un ultimatum ai leader del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) per arrendersi entro 72 ore.