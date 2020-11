1 minuto in Borsa 23 novembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 23 novembre 2020) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Unicredit (+3,88%). I più forti ribassi si verificano su Terna, che continua la seduta con -3,18%. Tra le materie prime, l’oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Si attende domani dalla Germania la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Sempre domani, sempre in Germania, sarà pubblicato il dato sull’Indice IFO. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio. Attesa una partenza stabile per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 ...